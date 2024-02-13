Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı

Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı

Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
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Atama kararları kapsamında Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine 6 yeni isim atandı.

Bu isimlerden biri, Uluslararası Uzay Ajansı'nın geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip Alper Gezeravcı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yönetim kurulu üyesi olarak ataması yapılan diğer diğer 5 üye ise,

Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan oldu.

# alper gezeravcı
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