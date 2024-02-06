Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi! SpaceX'ten açıklama geldi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi. SpaceX'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada ertelemenin nedeni olarak hava durumunun hala uygun olmaması gösterildi.

Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi! SpaceX'ten açıklama geldi
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönüşü için geri sayım sürüyor. Daha önce uygun olmayan hava koşulları nedeniyle iki kez ertelenen ve bugün yapılması planlanan dönüş yolculuğuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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