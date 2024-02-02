Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu!

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, 19 Ocak tarihinde Ax-3 ekibi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gimişti. Aradan geçen süreçte birçok bilimsel deney çalışmaları gerçekleştiren Alper Gezeravcı'nın, Dünya'ya dönüş tarihi de netleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı ekip için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.

Alper Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Dünya'ya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.