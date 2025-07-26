Anıtkabir'de neden diz çöktü? Belçika Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Atatürk mesajı

“Ankara'da modern Türk ulusunun kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundum.

Atatürk, köklü reformlara öncülük ederek Türkiye'yi demokratik ve laik bir cumhuriyete dönüştürdü. Kadınlara pek çok Avrupa ülkesinden çok daha önce siyasi hak verdi; halifeliği kaldırdı, dini siyasetten ayırdı ve onun yerine eğitime, kalkınmaya ve bilime odaklandı. Bu büyük insana ve onun siyasi vizyonuna duyduğum derin saygıyı diz çökerek ifade ettim.”