Anıtkabir'de neden diz çöktü? Belçika Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Atatürk mesajı
Anıtkabir'i ziyaret eden Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesi önünde diz çökerek çelenk bıraktı. Sosyal medyada gündem olan görüntülere Francken’den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye temasları kapsamında başkent Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Francken’in burada diz çökerek çelenk bırakması ve ardından saygı duruşunda bulunması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Törenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Francken, dikkat çeken bu anlara dair açıklama yaptı.
Francken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ankara'da modern Türk ulusunun kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundum.
Atatürk, köklü reformlara öncülük ederek Türkiye'yi demokratik ve laik bir cumhuriyete dönüştürdü. Kadınlara pek çok Avrupa ülkesinden çok daha önce siyasi hak verdi; halifeliği kaldırdı, dini siyasetten ayırdı ve onun yerine eğitime, kalkınmaya ve bilime odaklandı. Bu büyük insana ve onun siyasi vizyonuna duyduğum derin saygıyı diz çökerek ifade ettim.”