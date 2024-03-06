Ankara-İstanbul arası 80 dakika mı olacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu"U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024 Etkinliği"nde gençlerle bir araya geldi. Uraloğlu tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacak olan süper hızlı tren projesi kapsamında ulaşımın 80 dakikaya ineceği ifade edildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'ndaki "U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024 Etkinliği"nde gençlerle bir araya geldi.
"Ankara-İstanbul arasında 80 dakika seyahat edeceğiz" "ANKARA-İSTANBUL ARASINDA 80 DAKİKA SEYAHAT EDECEĞİZ"
Uraloğlu, İzmir-İstanbul arasındaki 426 kilometre uzunluğundaki otoyolun 8,5 saat süren seyahat süresini 3,5 saate indirdiğini ifade ederek, bunun yapılmaması durumunda İstanbul-İzmir seyahatinin 12 saat sürebileceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu şunu ifaade etti:
-Bizim için yeterli değil. Ülkemizi demir ağlarla tekrar örmeliyiz. Her şeyiyle hem güvenli hem konforlu hem daha çevreci.
- Ayrıca süper hızlı trene geçeceğiz. Ankara-İstanbul arasında 80 dakika seyahat edeceğiz. Proje çalışmalarına başladık.