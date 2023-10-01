Ankara'da Bombalı Saldırı! Şiddetli Patlama Meydana Geldi

Ankara'da teröristler tarafından Kızılay Meydanı yakınlarında bombalı saldırı eylemi gerçekleştirildi. Şiddetli patlama bölgede büyük paniğe neden olurken patlamanın yaşandığı yerin çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

2 Terörist Saldırı Gerçekleştirdi!

Başkentte yaşanan terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu belirtti.

Saldırının saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde hafif ticari araçla gerçekleştirildiğini belirten Ali Yerlikaya, teröristlerden birinin kendisini patlattığı diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubunun hafif biçimde yaralandığını da açıkladı.