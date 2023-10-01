Ankara'da Bombalı Saldırı! Şiddetli Patlama Meydana Geldi
Ankara'da, Kızılay Meydanı çevresinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.
Ankara'da teröristler tarafından Kızılay Meydanı yakınlarında bombalı saldırı eylemi gerçekleştirildi. Şiddetli patlama bölgede büyük paniğe neden olurken patlamanın yaşandığı yerin çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
2 Terörist Saldırı Gerçekleştirdi!
Başkentte yaşanan terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu belirtti.
Saldırının saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde hafif ticari araçla gerçekleştirildiğini belirten Ali Yerlikaya, teröristlerden birinin kendisini patlattığı diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubunun hafif biçimde yaralandığını da açıkladı.
Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023
Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Açılan ateş sırasında 2 Emniyet…
Kaynak: İhlas Haber Ajansı