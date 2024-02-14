Ankara'dan KYB'ye PKK uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli diplomasi muhabirleri ile bir araya geldi. Öncü Keçeli, Irak ile son zamanlardaki diplomasi trafiğini değerlendirdi.

Öncü Keçeli, Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkililerine terör örgütü PKK konusunda ciddi uyarılar yapıldığını belirtti. Keçeli, "Suriye'den Irak'a terörist girişimi bakımından PKK'nın Süleymaniye'de destek aldığını görüyoruz. Serbestçe faaliyet hakkı tanındığını biliyoruz. Hastanesi olduğuna dair elimizde istihbarat var. Bunu biz KYB dikkatine getiriyoruz. Diplomatik tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

ABD'YE YUMUŞAK "PKK" TEPKİSİ

Dışişleri Sözcüsü, İsveç'in NATO'ya üyeliği, F-16 temini ve Beyaz Saray ile ilişkilerde bşlayan yeni dönem değerlendirdi. Keçeli, PKK'ya desteğini esirgemeyen Washington yönetimine "mesafe" uyarısı yaptı.

- Beklentimiz çok açık. ABD'nin Suriye'de PKK'nın uzantıları ile ilişkisini sonlandırmasını istiyoruz. Kapalı kapılar ardında da aynı bu şekilde bu mesajları veriyoruz. F-16 onay süreci pazar sabah 8'de sona erdi. O noktada mutlu şekilde MSB'ye dosyayı devretti. Süreci onlar yürütecekler.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreci ise askıda. Bakanlık Sözcüsü, Şam yönetiminin ön şartsız masaya oturması gerektiğini söyledi.

- Bizim süreçten beklentimiz terörle mücadelede ilerleme kaydetmek. Geri dönüşlerin ortam yaratılması. Ancak Suriye rejimi ön şart ile geldi. Duruşumuz değişmedi, yapıcı şekilde Şam yönetimi ile konuşmaya hazırız. Şam yönetiminin de aynı şekilde yaklaşması lazım. Kendisi olarak konuşması lazım.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU HAZIRLIKLARI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu'na hazırlanıyor. 21 devlet ve hükümet başkanının katılacağı formda gıda krizinden yapay zekaya kadar bir çok alanda 40 panel yapılacak. Konuyla ilgili olarak Öncü Keçeli, "Bölgesel meselelerden gıda krizine, yapay cekaya kadar 40 panel düzenlenecek. 21 devlet-hükümet başkanı katılacak. 59'u Dışişleri Bakanı olmak üzere 80'den fazla bakan katılacak. Toplam 4 bine yakın katılımcı olacak." dedi.