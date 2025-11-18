Anne ve babalar dikkat: Doğum izinlerinde yeni düzenleme

Mevcut tabloda işçi statüsündeki anneler bebekleri 1 yaşına gelene kadar günde sadece 1 buçuk saat süt izni kullanabiliyorken, memur annelerde bu süre ilk 6 ay için 3 saat, takip eden 6 ay için ise 1 buçuk saat olarak uygulanıyor. Bakanlıkların hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak ve aradaki makas kapanacak.