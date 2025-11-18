Anne ve babalar dikkat: Doğum izinlerinde yeni düzenleme
Hükümetin aile yılı kapsamında hazırladığı yeni taslakta sona gelindi; hem özel sektör çalışanlarını hem de memurları kapsayan düzenlemeyle ebeveynlik izinlerinde köklü bir reform yolda.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi.
Hükümetin "aile yılı" vizyonu çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığı ve anne ile baba adaylarını yakından ilgilendiren yeni yasa tasarısı, çalışan çiftlerin yüzünü güldürecek önemli iyileştirmeler içeriyor.
Haber Global'e göre, masadaki en kritik başlıklardan biri izin sürelerinin uzatılması. Mevcut uygulamanın esnetilerek doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ancak asıl radikal değişiklik mevzuat dilinde yaşanacak. İlgili düzenlemedeki maddelerde yer alan "anne" ibaresi kaldırılarak yerine "ebeveyn" kelimesi getirilecek.
Bu terminolojik değişiklik, uygulamanın da kaderini değiştirecek; doğum öncesinde doktor onayıyla doğum sonrasına aktarılabilen izin haklarını, talep edilmesi halinde artık babalar da kullanabilecek. Böylece doğum iznini ailenin tercihine göre anne ya da baba kullanabilecek.
BABALIK İZNİ İKİ KATINA ÇIKIYOR
Düzenleme paketi babaların yenidoğan çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesine olanak tanıyor. Mevcut sistemde 5 gün ile sınırlı olan doğum sonrası babaya verilen izin, yeni tasarıyla birlikte 2 katına çıkarılacak. Böylece babalar, bebeklerinin doğumundan sonra 5 yerine 10 gün izin yapma hakkına sahip olacak.
SÜT İZNİNDE İŞÇİ VE MEMUR AYRIMI TARİHE KARIŞIYOR
Hükümetin bu reformla hedeflediği bir diğer stratejik hamle ise statü farkından kaynaklanan eşitsizlikleri gidermek. Bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Mevcut tabloda işçi statüsündeki anneler bebekleri 1 yaşına gelene kadar günde sadece 1 buçuk saat süt izni kullanabiliyorken, memur annelerde bu süre ilk 6 ay için 3 saat, takip eden 6 ay için ise 1 buçuk saat olarak uygulanıyor. Bakanlıkların hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak ve aradaki makas kapanacak.
ÜCRETSİZ İZİNDE 2 YIL DÖNEMİ BAŞLIYOR
Eşitleme çalışmaları sadece süt izniyle sınırlı kalmayacak. Düzenleme ile ücretsiz izinlerde de memur-işçi farkının kaldırılması planlanıyor. Halihazırda işçiler en fazla 6 ay ücretsiz izin talep edebilirken, memurlar bu hakkı 2 yıla kadar kullanabiliyor. Taslak düzenleme yasalaştığında bu fark da ortadan kalkacak ve işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmesi hedefleniyor.