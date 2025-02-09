Annelere erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanması ile 6 yıla kadar prim avantajı
Çalışan annelere müjdeli bir haber! Doğum borçlanması sayesinde kadınlar erken emekli olabilecek. Hem primlerini tamamlayacaklar hem de sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebilecekler. İşte detaylar...
Sözcü'nün haberine göre, ekonomi çevrelerinde yapılan yeni bir düzenleme, anne olup çalışma hayatına devam eden kadınlar için erken emeklilik fırsatı sunuyor. Doğum borçlanması sayesinde çalışan anneler, doğum yaptıkları süreyi borçlayarak primlerini tamamlayabilir ve erken emeklilik hakkı kazanabilir.
Özellikle staj döneminde yapılan doğumlar da bu borçlanma sistemine dahil edilerek, sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebilecek.
KİMLER DOĞUM BORÇLANMASINDAN YARARLANABİLİR?
SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memur olan anneler doğum borçlanmasından yararlanabilir. Ayrıca, isteğe bağlı sigorta ödeyen kadınlar da bu haktan faydalanabilir. Önemli bir şart ise doğumun ilk sigorta girişinden sonra gerçekleşmiş olmasıdır. Staj sonrası doğum yapan anneler de bu avantajdan yararlanabilecek.
DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR SÜRE KAZANDIRIR?
Doğum borçlanması, her çocuk için 720 gün (2 yıl) prim hakkı kazandırıyor. Toplamda ise, 3 çocuk için 6 yıl (2160 gün) prim eklenmesi mümkün. Bu sayede anneler, doğumdan sonraki 2 yıl boyunca çalışmadıkları süreyi borçlanarak primlerini tamamlayabilir.
Staj sonrası doğum yapan anneler, doğum borçlanması ile sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebilir. Eğer sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 sonrası ise, borçlanma sayesinde sigorta tarihi 8 Eylül 1999 öncesine çekilebilecek ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanma imkanı doğacaktır.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER İÇİN EKSTRA AVANTAJ
1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olarak çalışan anneler, her 4 yıllık çalışmaya 1 yıl ek prim kazanıyor. Bu da emeklilik yaşını 1 yıl geriye çekiyor. Engelli çocuğu olan anneler için ise bu avantaj 5 yıla kadar çıkabiliyor. Bu sayede, engelli çocukları olan annelere 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor.
NE KADAR ÖDENİYOR?
2024 yılı itibarıyla, doğum borçlanması için yapılacak ödeme asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En düşük ödeme tutarı 8.321 TL 76 kuruş olarak belirlenmişken, en yüksek ödeme tutarı bunun 7,5 katı kadar olabiliyor.
EVLAT EDİNEN ANNELER DE FAYDALANABİLİYOR
Evlat edinen anneler de doğum borçlanmasından faydalanabilir. 2 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen anneler, doğum borçlanması hakkına sahip olacak. Ayrıca, çocuğu dünyaya getiren ancak evlatlık veren biyolojik anneler de borçlanma yapabiliyor. Örneğin, çocuk 1 yaşında evlatlık verilmişse, ilk yılı biyolojik anne, ikinci yılı ise evlat edinen anne borçlanabiliyor.