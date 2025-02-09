Annelere erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanması ile 6 yıla kadar prim avantajı

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER İÇİN EKSTRA AVANTAJ

1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olarak çalışan anneler, her 4 yıllık çalışmaya 1 yıl ek prim kazanıyor. Bu da emeklilik yaşını 1 yıl geriye çekiyor. Engelli çocuğu olan anneler için ise bu avantaj 5 yıla kadar çıkabiliyor. Bu sayede, engelli çocukları olan annelere 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor.