Antalya'da yerel seçim sonuçları! CHP'li Muhittin Böcek yeniden başkan oldu

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 6’sı bağımsız 27 adayın yarıştığı Antalya’da, seçmenin tercihi CHP’nin adayı Muhittin Böcek’ten yana oldu.

1 milyon 925 bin 935 seçmenin kayıtlığı olduğu kentte, 1 milyon 505 bin 661 kişi sandık başına gitti. Son iki seçimde yüzde 80’in üzerinde olan katılı oranı yüzde 78,40 oldu.

Antalyalı seçmen yüzde 48,63 oy oranıyla Muhittin Böcek’i seçti. AK Parti’nin adayı Hakan Tütüncü ise yüzde 40'da kaldı.

2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,62 oy oranı başkan seçilen Böcek oyunu yüzde 48,63'e düşürse de ikinci defa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Tarım, turizm ve ticaret kenti Antalya’da AK Parti büyük düşüş yaşadı, 19 ilçeden yalnızca 2’sini kazanabildi. Kumluca’da seçimi Demokrat Parti’nin adayı kazanırken, diğer tüm ilçelerde CHP’li adaylar yarışı önde bitirdi.