Antalya'daki teleferik kazasında tahliye edilenlerin sayısı 112'ye ulaştı

Antalya'da teleferik kabininin tabanı söküldü. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Çalışmalar sürüyor.

Antalya'daki teleferik kazasında tahliye edilenlerin sayısı 112'ye ulaştı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından kurtarma çalışmalarının görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaşarak, "Antalya'da mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

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