Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi
Bu haber araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor. Yeni uygulama devreye girdi...
Trafikte herkesin başına gelebilecek olan trafik kazalarına ilişkin yenilikçi ve kolay işlem yapılmasına imkan sağlayan Kaza Tespit Tutanağı e-Devlet Mobil'e geldi. İşte detaylar...
e-Devlet'te yenilikçi ve hayatı kolaylaştıracak adımlara bir yenisi daha eklendi. Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor.
Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor.
İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor. Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.
İŞTE AŞAMALAR
1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.
2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.
3- Bulunulan konum giriliyor.