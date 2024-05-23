Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi

Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor.

İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor. Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.