Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi

Bu haber araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor. Yeni uygulama devreye girdi...

# araba # otomobil # trafik kazası
Editör: Yağmur Biçen
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Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi - Resim: 1

Trafikte herkesin başına gelebilecek olan trafik kazalarına ilişkin yenilikçi ve kolay işlem yapılmasına imkan sağlayan Kaza Tespit Tutanağı e-Devlet Mobil'e geldi. İşte detaylar...

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Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi - Resim: 2

e-Devlet'te yenilikçi ve hayatı kolaylaştıracak adımlara bir yenisi daha eklendi. Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor.

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Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi - Resim: 3

Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor.

İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor. Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.

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Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi - Resim: 4

İŞTE AŞAMALAR

1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.
2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.
3- Bulunulan konum giriliyor.

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