Aralarında Sedat Ocakçı ve Seçilay Ocakçı'nın da olduğu 27 kişi tutuklandı

İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de bulunduğu 27 şüpheli cezaevine gönderildi.

Aralarında Sedat Ocakçı ve Seçilay Ocakçı'nın da olduğu 27 kişi tutuklandı
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan holding sahibi Sedat Ocakçı ile eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi. Örgütün elebaşılığını yaptıkları öne sürülen holding sahibi Sedat Ocakçı ile eşinin de aralarında olduğu 27 şüpheli tutuklandı.

OPERASYON

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında aralarında holdingin sahibi Sedat Ocakçı, eşi ve çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli, İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'daki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınmıştı.

Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi Sedat Ocakçı ve eşi, Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmıştı.

Şüpheli Sedat Ocakçı'nın 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alınarak ihraç edildiği, operasyonda gözaltına alınanların arasında emekli Tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.

İzmir'deki 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılığın" yanı sıra "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamasıyla Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sedat Ocakçı # dolandırıcılık
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