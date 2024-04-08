Arefe günü eczaneler açık mı? İşte detaylar
Arefe günü eczaneler açık mı? İşte detaylar
Editör: Metehan Gül
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BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI
Eczaneler resmi tatil günlerinde açılmıyor. Bu nedenle eczaneler 9 Nisan Salı günü 13:00'dan eczaneler sonra kapalı olacak. Vatandaşlar Ramazan Bayramı süresince eczane işlemlerini nöbetçi eczanelerden yapabilir.
10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler sorgulamalara başladı. Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü soruları yanıt arıyor. 9 Nisan günü özel bankalar öğlene kadar çalışıyor olacak. Devlet bankaları bugün açık olmamakla beraber borsada işlem yapmak da öğlen 12'de son buluyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi2 2