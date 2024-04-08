Arefe günü eczaneler açık mı? İşte detaylar

10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler sorgulamalara başladı. Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü soruları yanıt arıyor. 9 Nisan günü özel bankalar öğlene kadar çalışıyor olacak. Devlet bankaları bugün açık olmamakla beraber borsada işlem yapmak da öğlen 12'de son buluyor.