Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yönelik tahmini doğru çıkmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin beklentilerini paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! - Resim: 1

Dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısında, 2025 yılı asgari ücreti açıklandı. 

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Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! - Resim: 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu.

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Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! - Resim: 3

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.

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Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! - Resim: 4

Asgari ücret artışını doğru tahmin eden Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı için de öngörüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! - Resim: 5

Erdursun, emekli maaşlarına yüzde 17 enflasyon farkı ve refah payı eklenerek toplamda yüzde 25 zam yapılacağını belirtti.

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Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! - Resim: 6

Erdursun’un açıklaması şu şekilde:

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Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! - Resim: 7

"Asgari ücretin 22-23 bin TL bandında olacağını aylardır ifade ediyordum. Asgari ücret 22 bin 104 TL oldu! Hayırlı olsun.

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Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! - Resim: 8

 Emeklilere de yüzde 17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile birlikte yüzde 25’e tamamlanır. En düşük emekli maaşı da 15 bin TL olur."

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Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! - Resim: 9
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