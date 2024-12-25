Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yönelik tahmini doğru çıkmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin beklentilerini paylaştı.
Dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısında, 2025 yılı asgari ücreti açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu.
Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.
Asgari ücret artışını doğru tahmin eden Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı için de öngörüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Erdursun, emekli maaşlarına yüzde 17 enflasyon farkı ve refah payı eklenerek toplamda yüzde 25 zam yapılacağını belirtti.
Erdursun’un açıklaması şu şekilde:
"Asgari ücretin 22-23 bin TL bandında olacağını aylardır ifade ediyordum. Asgari ücret 22 bin 104 TL oldu! Hayırlı olsun.
Emeklilere de yüzde 17 enflasyon farkı çıkar. Refah payı ile birlikte yüzde 25’e tamamlanır. En düşük emekli maaşı da 15 bin TL olur."