Askerlik Yerleri Açıklandı Mı? İşte Sorgu Ekranı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım ayı seçim ve sınıflandırma sonuçlarını 27 Ekim 2023 tarihinde adaylarla paylaşacak. Tarihe yaklaştıkça, "Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?" sorusu daha fazla ilgi çekmeye başladı. İşte askerlik yerlerini sorgulama sürecinin detayları...
2023 Kasım dönemi için askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerin sevk ve celp tarihleri resmi olarak duyuruldu. Askerlik yerleri ise 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet platformunda yayınlanacak. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
E Devlet Üzerinden Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır?
E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.