Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Mayıs celp dönemi için askerlik yerlerini açıkladı. Binlerce yükümlünün beklediği duyuru 30 Nisan itibarıyla e-Devlet’te erişime açıldı. İşte sevk tarihleri ve sorgulama yöntemleri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... - Resim: 1

2025 yılı Mayıs celp döneminde askere alınacak yükümlülerin görev yapacakları birlikler 30 Nisan 2025 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.

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Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... - Resim: 2

Vatani görevini yerine getirmek üzere hazırlık yapan binlerce yükümlü, www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla askerlik yerlerini öğrenebilecek.

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Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... - Resim: 3

Sorgulama işlemleri, sistemde yer alan şu başlıklar üzerinden yapılabiliyor:

Er Sınıflandırma Sonucu
Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu
Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucu

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Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... - Resim: 4

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Mayıs celp dönemine ilişkin sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay ve Er (1. Grup): 08 Mayıs 2025
Er (2. Grup): 12 Haziran 2025
Er (3. Grup): 10 Temmuz 2025

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Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... - Resim: 5

YOL VE İAŞE BEDELLERİ PTT’DEN ALINACAK

Yükümlüler, sevk belgelerini sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra veya 3. grup için sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden alabilecek.

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Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... - Resim: 6

Yol ve iaşe bedelleri ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi esas alınarak belirlenecek ve PTT şubeleri ile PttMatikler üzerinden temin edilebilecek.

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