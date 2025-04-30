Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar...

YOL VE İAŞE BEDELLERİ PTT’DEN ALINACAK

Yükümlüler, sevk belgelerini sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra veya 3. grup için sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden alabilecek.