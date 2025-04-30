Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Mayıs celp dönemi için askerlik yerlerini açıkladı. Binlerce yükümlünün beklediği duyuru 30 Nisan itibarıyla e-Devlet’te erişime açıldı. İşte sevk tarihleri ve sorgulama yöntemleri...
2025 yılı Mayıs celp döneminde askere alınacak yükümlülerin görev yapacakları birlikler 30 Nisan 2025 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.
Vatani görevini yerine getirmek üzere hazırlık yapan binlerce yükümlü, www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla askerlik yerlerini öğrenebilecek.
Sorgulama işlemleri, sistemde yer alan şu başlıklar üzerinden yapılabiliyor:
Er Sınıflandırma Sonucu
Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu
Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucu
SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Mayıs celp dönemine ilişkin sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek Subay/Astsubay ve Er (1. Grup): 08 Mayıs 2025
Er (2. Grup): 12 Haziran 2025
Er (3. Grup): 10 Temmuz 2025
YOL VE İAŞE BEDELLERİ PTT’DEN ALINACAK
Yükümlüler, sevk belgelerini sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra veya 3. grup için sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden alabilecek.
Yol ve iaşe bedelleri ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi esas alınarak belirlenecek ve PTT şubeleri ile PttMatikler üzerinden temin edilebilecek.