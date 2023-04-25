Askerlik yerleri sorgulama: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri 25 Nisan 2023 Salı günü itibarı ile açıklandı.
Askerlik yerleri ve 2023 celp tarihleri, asker adaylarının gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan tarihlere göre 2 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında askere alma işlemleri gerçekleştirilecekti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremde hasar gören Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da er ve bedelli askerlik yükümlülerin sevk işlemleri ertelenmişti.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri 25 Nisan 2023 Salı günü itibarı ile açıklandı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.
ASKERLİK SEVK BELGESİ 10 GÜN ÖNCESİNDEN ALINABİLECEK
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.