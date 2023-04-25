Askerlik yerleri sorgulama: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri 25 Nisan 2023 Salı günü itibarı ile açıklandı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.