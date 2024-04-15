Av yasağının başlamasıyla birlikte balıkçılar Ege'ye demir attı!

Bu yıl Ege'de sardalya başta olmak üzere bazı balık türlerinin avında azalma yaşandığını aktaran Aksoy, "Ama balıkçılarımız yine de memnun. Az balık tutular ama çok balığın masrafı da çok olduğu için çok para kazanılmıyor. Çok av olduğu zaman halkımız daha ucuza balık tüketiyor, bu bizim için iyi oluyor." dedi.

Balıkçıların ana amacının halka bol balık yedirmek olduğunu ancak Türkiye'de balık tüketiminin istedikleri seviyede olmadığını kaydeden Aksoy, balığın uygun fiyatlı bir protein kaynağı olduğunu, tüketim bilincinin artırılması gerektiğini kaydetti.