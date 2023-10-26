Aydın'da KYK Yurdunda Korkunç Ölüm! Asansör Düştü 1 Öğrenci Öldü

Aydın'da dün akşam saatlerince korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşandı.

Asansör Düştü 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Öğrenci yurdunda 15 kişilik asansöre 16 öğrencinin bindiği, arızalanan asansörün düştüğü öğrenildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, meydana gelen korkunç kazayla ilgili açıklamada bulundu. Asansörün, birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirten Vali Yakup Canbolat, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

15 öğrencinin sağlık durumunla bir problem olmadığını belirten Yakup Canbolat, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Canbolat, "Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." dedi.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yurdun önünde toplanan kalabalık bir öğrenci grubu, slogan atarak olaya tepki gösterdi.