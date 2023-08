Bakan Güler Hakkari'de! Terör bitme noktasına geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vuruldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:

Ardından gazetecilere açıklama yapan Güler, Hakkari'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla ülkenin en güzide şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Konum itibarıyla stratejik ehemmiyete sahip Hakkari'ye büyük önem verdiklerini anlatan Güler:

Hizmet siyasetiyle ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımsal kalkınmadan hayvancılığa, çevre şehircilikten turizm ve kültüre kadar her alanda büyük yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Güler, devletin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla daha müreffeh bir Hakkari için var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Hakkari'nin dillere destan olan doğal güzelliklerinin gün yüzüne çıktığını, yaylalarının kafileler halinde yerli ve yabancı turistleri ağırladığını anlatan Güler, başta sportif faaliyetler ve gençlik festivalleri olmak üzere sosyokültürel etkinliklerin güvenle ve huzurla icra edildiğini dile getirdi.

Terörden temizlenen dağlarda, yaylarda gençlerin artık rahatça kamp yaptığını, dağcılık sporunu icra ettiğini ifade eden Bakan Güler, şunları kaydetti:

- Hakkarili gençlerimiz, sporun her branşında büyük başarılara imza atarak şehrin gururu oluyor. Başta hayvancılık olmak üzere şehrin ekonomisi her alanda gelişiyor, bölgenin imaj ve itibarı da her geçen gün daha fazla yükseliyor. Dört mevsim turizm potansiyeli olan ve Doğu Anadolu'nun bu alandaki parlayan yıldızı Hakkari'nin, önümüzdeki dönemde bu kabiliyetlerini daha iyi değerlendirerek hak ettiği konuma ulaşması için gereken desteği vereceğiz. Amacımız, ülkemizin her köşesine hizmet götürmek, Hakkarili kardeşlerimiz için eser ve hizmet üretmektir. Binlerce yıldır şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanan cennet vatanımız, kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı en kutsal emanettir.