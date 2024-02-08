Bakan Hakan Fidan, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

İkilinin görüşmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü." ifadesine yer verildi.ü