Bakan Hakan Fidan, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Hakan Fidan, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

İkilinin görüşmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü." ifadesine yer verildi.ü

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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