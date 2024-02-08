Bakan Hakan Fidan, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da bir araya geldi.
İkilinin görüşmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü." ifadesine yer verildi.ü
Kaynak: Anadolu Ajansı
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