Bakan Yaşar Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Ankara'da bakanlık binasında bir araya geldi. Bakanlar, basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Somalili mevkidaşını, bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, görüşmede ikili askeri ilişkiler ve savunma sanayisinde atılacak adımlar ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı