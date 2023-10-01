Bakan Yerlikaya'ya Geçmiş Olsun Ziyareti

Siyasiler terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret gerçekleştiren Kurtulmuş, Yılmaz, Uraloğlu, Kalın ve Kıratlı'ya teşekkürlerini iletti.

Bakan Yerlikaya'ya Geçmiş Olsun Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret gerçekleştiren Kurtulmuş, Yılmaz, Uraloğlu, Kalın ve Kıratlı'ya teşekkürlerini ileterek, "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

# içişleri bakanlığı # ankara # patlama # Ali Yerlikaya
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