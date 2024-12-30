Baraj doluluk oranları belli oldu! İşte İSKİ baraj doluluk oranları
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. Yaşanan son yağışlar neticesinde de bu arama hız kazanmış durumda. İSKİ'nin 30 Aralık Pazartesi günü açıkladığı barajlardaki doluluk oranı verilerini sizler için derledik.
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İstanbul baraj
doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.
İSKİ'nin resmi verilerine göre, 30 Aralık Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 39,62 olarak ölçüldü.
İşte konuyla ilgili ayrıntılı grafikler...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
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