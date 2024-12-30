Baraj doluluk oranları belli oldu! İşte İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul baraj

doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

İSKİ'nin resmi verilerine göre, 30 Aralık Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 39,62 olarak ölçüldü.

İşte konuyla ilgili ayrıntılı grafikler...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI