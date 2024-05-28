Başıboş köpek ve sokak hayvanlarıyla ilgili Avrupa ülkelerinde hangi düzenlemeler var?
Türkiye'de başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme gündeme geldi. Tartışma konusu olan düzenleme sonrası insanlar dünyadaki uygulamaların nasıl olduğunu merak ediyor. Sizler için Avrupa ülkelerinin başıboş hayvanlara nasıl bir yöntemle çözüm bulduğunu derledik.
Başıboş hayvanlarla ilgili düzenleme tartışmaları sürüyor. Türkiye'de başıboş hayvanlar, şehir yaşamının bir parçası haline gelmiş durumda. Sokaklarda yaşayan hayvanlar bir çok hastalığı ve tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Hayvanlarla ilgili düzenleme tartışmaları ise iki farklı görüşte birleşiyor. Bir kısım hayvanların toplatılarak barınaklarda uyutulması gerektiğini savunurken, diğer bir kısım da başıboş hayvanların kısırlaştırılarak nüfusunun kontrol altına alınması gerektiğin savunuyor. Tartışmalar sürerken, Avrupa ülkelerinde başıboş hayvanlarla hangi düzenlemeler olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Avrupa ülkelerinin başıboş hayvanlarla ilgili uyguladığı düzenlemeler...
İNGİLTERE
• İngiltere'de köpeklere mikroçip takmak zorunlu.
• Barınağa getirilen hayvan bir hafta içinde sahiplenilmezse uyutuluyor.
FRANSA
• Evcil hayvanları sokağa bırakanlar 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılıyor.
• Başıboş hayvanlar bakım merkezleri ve barınaklarda sahiplendiriliyor.
• Bakım merkezleri ve barınaklarda yer kalmayınca hayvanlar uyutuluyor.
İSPANYA
• Evcil hayvanlara çip takılması zorunlu.
• Çiftleştirilmesi için yasal izni bulunmayan hayvanların kısırlaştırılması zorunlu.
• Hayvanları sokağa terkedenlere 45 bin avroya kadar para cezası veriliyor.
• Sağlık nedeni dışında hayvanların uyutulması yasaklandı.