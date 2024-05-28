Başıboş köpek ve sokak hayvanlarıyla ilgili Avrupa ülkelerinde hangi düzenlemeler var?

Başıboş hayvanlarla ilgili düzenleme tartışmaları sürüyor. Türkiye'de başıboş hayvanlar, şehir yaşamının bir parçası haline gelmiş durumda. Sokaklarda yaşayan hayvanlar bir çok hastalığı ve tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Hayvanlarla ilgili düzenleme tartışmaları ise iki farklı görüşte birleşiyor. Bir kısım hayvanların toplatılarak barınaklarda uyutulması gerektiğini savunurken, diğer bir kısım da başıboş hayvanların kısırlaştırılarak nüfusunun kontrol altına alınması gerektiğin savunuyor. Tartışmalar sürerken, Avrupa ülkelerinde başıboş hayvanlarla hangi düzenlemeler olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Avrupa ülkelerinin başıboş hayvanlarla ilgili uyguladığı düzenlemeler...