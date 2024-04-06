Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı?

Bayram boyunca kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Hangi firmalar bayram boyunca çalışacak? İşte detaylar....

# ramazan bayramı # kargo
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı? - Resim: 1

Bayram tatilinin başlamasına çok az kaldı. İnternetten alışveriş yapanlarınsa akılında "kargolar çalışacak mı?" sorusu oluştu. 

1 7
Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı? - Resim: 2

 İşte 9-10-11-12 Nisan boyunca kargoların durumu.

2 7
Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı? - Resim: 3

Kargolar Pazar günleri ve resmi tatillerde ve dini bayramlarda hizmet vermiyor.

3 7
Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı? - Resim: 4

Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve diğer kargo şirketleri bayram sürecinde hizmet vermiyor.

4 7