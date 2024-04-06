Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı?
Bayram boyunca kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Hangi firmalar bayram boyunca çalışacak? İşte detaylar....
# ramazan bayramı # kargo
Editör: Yağmur Biçen
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Bayram tatilinin başlamasına çok az kaldı. İnternetten alışveriş yapanlarınsa akılında "kargolar çalışacak mı?" sorusu oluştu.
İşte 9-10-11-12 Nisan boyunca kargoların durumu.
Kargolar Pazar günleri ve resmi tatillerde ve dini bayramlarda hizmet vermiyor.
Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve diğer kargo şirketleri bayram sürecinde hizmet vermiyor.