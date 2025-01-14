Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dönemde dünya çapında petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kuru dalgalanmaları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 16 Ocak’tan itibaren benzin ve motorin fiyatlarına yapılacak zam, sürücüleri zor durumda bırakacak gibi görünüyor. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 16 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Gazete Duvar’a göre motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artması öngörülüyor. 

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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 2

Yapılacak bu zamlarla birlikte İstanbul ve Ankara’da motorin fiyatlarının 48 TL’yi, İzmir’de ise 49 TL’yi aşması bekleniyor. Özellikle doğu illerinde motorin fiyatlarının 50 TL sınırını geçebileceği tahmin ediliyor.

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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 3

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın sebeplerinden biri, 1 Ocak itibariyle uygulamaya giren yüzde 6’lık ÖTV zammı. Bu zammın yanı sıra döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor. 

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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 4

1 Ocak’ta yapılan zamla birlikte benzine 1,27 TL, motorine ise 1 TL zam yapılmıştı. 

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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 5

LPG FİYATLARI DA ARTACAK MI?

LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılması bekleniyor. 8 Ocak’ta LPG fiyatlarına yapılan 49 kuruşluk indirim, sürücülere bir nebze rahatlama sağlasa da, fiyatların tekrar artması ön görülüyor.

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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 6

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 Ocak 2024):

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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 7

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL

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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 8

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL

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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 9

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.11 TL

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Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 10

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.01 TL

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