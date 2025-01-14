Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Son dönemde dünya çapında petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kuru dalgalanmaları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 16 Ocak’tan itibaren benzin ve motorin fiyatlarına yapılacak zam, sürücüleri zor durumda bırakacak gibi görünüyor. İşte detaylar…
Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 16 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Gazete Duvar’a göre motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artması öngörülüyor.
Yapılacak bu zamlarla birlikte İstanbul ve Ankara’da motorin fiyatlarının 48 TL’yi, İzmir’de ise 49 TL’yi aşması bekleniyor. Özellikle doğu illerinde motorin fiyatlarının 50 TL sınırını geçebileceği tahmin ediliyor.
Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın sebeplerinden biri, 1 Ocak itibariyle uygulamaya giren yüzde 6’lık ÖTV zammı. Bu zammın yanı sıra döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor.
1 Ocak’ta yapılan zamla birlikte benzine 1,27 TL, motorine ise 1 TL zam yapılmıştı.
LPG FİYATLARI DA ARTACAK MI?
LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılması bekleniyor. 8 Ocak’ta LPG fiyatlarına yapılan 49 kuruşluk indirim, sürücülere bir nebze rahatlama sağlasa da, fiyatların tekrar artması ön görülüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 Ocak 2024):
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.30 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.11 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.01 TL