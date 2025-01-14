Benzin ve mazota şok zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın sebeplerinden biri, 1 Ocak itibariyle uygulamaya giren yüzde 6’lık ÖTV zammı. Bu zammın yanı sıra döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor.