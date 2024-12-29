Beşiktaş başkanlık seçim sonuçları ne oldu? Kim kazandı, Beşiktaş başkanı kim oldu?

HÜSEYİN YÜCEL, 'BEŞİKTAŞ İÇİN 5 ADIM' VİZYONUNU AÇIKLADI: "SORUNLARI BİZ ÇÖZERİZ"

Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel, seçim öncesi "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıkladı. Yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Yücel, "İlk adımımız sportif yapılanma olacak. Futbol takımı için kolları sıvayacağız. Hoca için ilk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz. Onun dışında başka planlarımız mevcut. Sol kanat, sağ kanat ve sol bek transferi yapacağız. Premier Lig'den iki oyuncuyla temas halindeyiz. İkinci adımda taraftarlarla kenetleneceğiz. Bilet fiyatlarını gözden geçirdik. Taraftarlarımızı oyuncularla barıştıracağız" diye konuştu.