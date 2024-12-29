Beşiktaş başkanlık seçim sonuçları ne oldu? Kim kazandı, Beşiktaş başkanı kim oldu?
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi heyecanı sürüyor. Yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gittiği Beşiktaş başkanlık seçimi saatler 10.00'ı gösterdiğinde başladı. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın kıyasıya mücadelesi ile geçen seçimde oy kullanma işlemleri sürüyor.
Beşiktaş başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ediyor. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar bugün sandıktan çıkacak sonucu büyük bir heyecanla bekliyor. Beşiktaş başkanlık seçimi saatler 10.00'ı gösterdiğinde başladı. Peki, Beşiktaş başkanı kim, hangi isim oldu, Serdal Adalı mı, Hüseyin Yücel mi? Beşiktaş Başkanlık seçimi sonuçları son durum 2024
ESKİ BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ OYUNU KULLANDI
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi de oyunu kullanmak için salona geldi. 3 numaralı sandıkta kullanan oyunu veren Çebi, herhangi bir açıklama yapmadı.
REKOR OY KULLANILDI
Beşiktaş Genel Kurulu'nda 12 bin 808 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.
Beşiktaş'ta 25 sandıktan 5 tanesi açıldı.
Serdal Adalı: 1468 (%67.6)
Hüseyin Yücel: 705 (%32.4)
KONGREDE İLK SÖZ YÜCEL'İN OLDU: "BEN KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM"
Oy verme işlemi öncesi konuşma yapan Hüseyin Yücel, "Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde son seçimim deyip yine hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza asla çıkmayacağım." dedi.
HÜSEYİN YÜCEL OYUNU KULLANDI
Başkan Adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.
HÜSEYİN YÜCEL, 'BEŞİKTAŞ İÇİN 5 ADIM' VİZYONUNU AÇIKLADI: "SORUNLARI BİZ ÇÖZERİZ"
Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel, seçim öncesi "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıkladı. Yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Yücel, "İlk adımımız sportif yapılanma olacak. Futbol takımı için kolları sıvayacağız. Hoca için ilk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz. Onun dışında başka planlarımız mevcut. Sol kanat, sağ kanat ve sol bek transferi yapacağız. Premier Lig'den iki oyuncuyla temas halindeyiz. İkinci adımda taraftarlarla kenetleneceğiz. Bilet fiyatlarını gözden geçirdik. Taraftarlarımızı oyuncularla barıştıracağız" diye konuştu.
"ADALI, SÖYLEMLERİNDE HAFİF OLSUN"
Üçüncü adım olarak derneğe üye taraftarlarla her 6 ayda bir çalıştay yapacaklarını kaydeden Yücel, "4. adımda iletişim konusunda projelerimiz var. 5. adım ise ekonomi olacak. Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım. 45 Beşiktaşlı iş adamından 2'şer milyon Euro borç alacağız. 25 marka ile 86,8 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Serdal Adalı başkanlığı kazanırsa ilk sponsorluğu benimle gerçekleştirecek. Ondan ricam, söylemlerinde biraz daha hafif olsun. Son araştırmalarda 5 ila 10 puan arasında önde götürüyoruz" dedi.
HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin