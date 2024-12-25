BİM 24 - 27 Aralık 2024 katalog kampanyaları!
BİM katalog aktüel indirimleri belli oldu. Bu hafta salı ve cuma günü satışa sunulacak Aralık ayının son günlerine özel BİM indirim fırsatları paylaşıldı.
BİM 24 ARALIK 2024 KATALOG FIRSATLARI
Zencefilli Tarçınlı Kurabiye - 59 TL
Dr. Oetker Meyveli Sos - 17,50 TL
Uno Pasta Keki - 69 TL
Yaşam Kadayıf - 27,50 TL
Eti Etimek - 75 TL
Dr. Oetker Dark Kakao - 42,50 TL
Dr. Oetker Pastacı Kreması - 19,50 TL
Ülker Beyaz Pul Çikolata - 55 TL
Yurt Yaprak Sarması - 37,50 TL
Makaroma Makarna Çeşitleri - 19,75 TL
Burcu Makarna Sosu Çeşitleri - 25 TL
BU HAFTA BİM'DE NELER VAR?
Orvega Çıtır Nohut - 25,00 TL
Ülker Kakaolu Gofret - 27,50 TL
Derme Yaş Hurma - 84,50 TL
Wafer Master Fındıklı Gofret - 29,00 TL
Nuts & Bites Soslu Cips Fıstık - 29,50 TL
Nuts & Bites Tuzlu Yerli Dakota Çekirdek - 29,50 TL
Keyifçe Antep Fıstığı - 245,00 TL
Simbat Çiğ Badem - 129,50 TL
Simbat Kavrulmuş Kaju - 139,50 TL
Nutova Kabak Çekirdeği - 57,50 TL
Party Deniz Tuzlu Tortilla Mısır Cipsi - 17,50 TL
Orvega Karabuğday Cipsi - 19,50 TL
Mısır Çerezi Cerezzza Muhabbet - 18,50 TL
Star Krak Patlamış Mısır - 23,00 TL
Patito Patates Cipsi - 24,00 TL
BİM KATALOG ÜRÜNLERİ
Kahve Dünyası Türk Kahvesi Draje Set - 114,50 TL
Jacobs Çözünebilir Kahve - 105,00 TL
Ofçay Siyah Çay - 119,00 TL
Greenwood 20’li Bitki Çayı - 22,50 TL
Şeftali Aromalı İçecek Didi (2,5L) - 39,50 TL
Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu - 49,50 TL
Buzlu Çay Juss - 26,50 TL
Performans Şekersiz Multivitamin İçecek - 26,50 TL
BİM 27 ARALIK 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Ankastre Set - 8.650,00 TL
Senna 32’’ HD Ready TV - 4.150,00 TL
Dijitsu 65’’ Ultra HD Google TV - 17.490,00 TL
Kumtel Mini Buzdolabı - 4.975,00 TL
Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici - 159,00 TL
Gaz Lambası - 249,00 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı - 1.590,00 TL
Casilli Termal Tayt - 159 TL
M. Botti Studios Erkek Eşofman Alt - 199 TL
Molinella Kırlent Kılıfı - 169 TL
Argesta Terlik - 89 TL
Erkek Pijama Alt - 159 TL
Kaşmir Halı Coco Paspas - 159 TL
Saç Kurutma Beresi - 69 TL
Maisonette Mutfak Havlusu - 59 TL
Büyük Boy Valiz - 799 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 59 TL
Benante Porselen Tabaklı Ayaklı Çay Fincanı - 179 TL
Benante Porselen Desenli Demlik - 479 TL
Benante Porselen Desenli Şekerlik - 179 TL
English Home 2'li Fincan Seti - 149 TL
Glass in Love Cam Kahve Bardağı - 75 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası - 399 TL
Emaye Közmatik - 99 TL
Kaydırmaz Tepsi Çeşitleri - 79 TL
Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi Büyük Boy - 249,00 TL
Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi Orta Boy - 179,00 TL
Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi Küçük Boy - 119,00 TL
Aurora Servis Tabakları - 79,00 TL
English Home 2’li Fincan Seti - 149,00 TL
Cam Kahve Bardağı (6’lı Set) - 75,00 TL
Cam Dondurma Tabağı (3’lü Set) - 85,00 TL
Kedi Figürlü Çift Cidarlı Kupa - 179,00 TL
Hasır Dekoratif Sepet - 229,00 TL