BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler!
BİM market, 24 Ocak 2025 tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM markette uygulanan güncel indirimli ürünleri takip ediyor
BİM 21 OCAK SALI AKTÜEL KATALOĞU
Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 93 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 50 TL
Saban Nohut 2,5 kg 118 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 134,50 TL
Kent Boringer Karbonat 1 kg 47,50 TL
Kilikya Beyaz Sirke 5 L 79,50 TL
Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 158 TL
Sunar Mısır Yağı 5 L 279 TL
Birma Margarin Paket 4x250 g 59,50 TL
Dardanel Kalite Tonla Mısırlı Ton Balığı 39,50 TL
Gesaş Tahin 1000 g 119,50 TL
Koska Üzüm Pekmezi 1300 g 115 TL
Muhler %100 Nar Ekşisi 350 g 54,50 TL
BİM 21 OCAK SALI AKTÜEL KATALOĞU
Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 29,50 TL
Toblerone Sütlü Çikolata 100 g 55 TL
Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 g 39 TL
Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 g 21,50 TL
Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 119 TL
New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 g 55 TL
Ozmo Mini Yumurta 154 g 95 TL
Miskos Çekme Helva 49,50 TL
Juss Tea Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2,5 L 34,50 TL
BİM 21 OCAK SALI AKTÜEL KATALOĞU
Golden Rose Lip Gloss 105 TL
Maskara 99 TL
Pop Girls Çocuk Makyaj Seti 279 TL
Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti 135 TL
Naturalove Gözaltı Serumu 99 TL
Privacy Deodorant 200 ml 75 TL
Blume Kağıt Havlu 16'lı 129 TL
24'lü Belinno Delux Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 135 TL
Komili Islak Havlu 3x60’lı 39,50 TL
Molped Hijyenik Ped Süpernight 65 TL
Molped Günlük Hijyenik Ped Yoğun Koruma 69 TL
Ten Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap Kadın 189 TL
Termal Külotlu Çorap Kadın 119 TL
3'lü Kadın Soket Çorap 49 TL
Silikon Led Aydınlatma 275 TL
Palmolive Duş Jeli 650 ml 79 TL
Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 82,50 TL
Çocuk Saç Aksesuar Seti 199 TL
BİM 22 OCAK ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Keysmart No-Frost Buzdolabı KEY 490 20.990 TL
Keysmart No-Frost Buzdolabı KEY 430 16.990 TL
Keysmart Buzdolabı KEY 330 11.990 TL
Keysmart 8KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM 9.790 TL
Keysmart 8KG Çamaşır Makinesi Gri KEY 8002 12.790 TL
Keysmart 8KG Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 11.390 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 11.390 TL
BİM 22 OCAK ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL
Pirge Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL
Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL
Pirge 2’li Şef Bıçak Seti 699 TL
BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL
LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL
Care Mi Diş Duş 999 TL
Dijital Smart Baskül 279 TL
Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL
Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL
Gece Lambası 49 TL
Powerbank 20.000 Mah 599 TL
Gaming Kulaklık 7+1 649 TL
Gaming Mouse Pad 199 TL
Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL
Gaming Klavye 329 TL
BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Modanisa Şal 129 TL
Tunik Kadın 249 TL
Pantolon Kadın 249 TL
Polar Şal ~55x170 cm 99 TL
Termal Tayt 159 TL
Softy Tv Battaniye 389 TL
Dikiş İpi Seti 49,50 TL
Polar Gömlek Erkek 279 TL
Hırka Erkek 279 TL
Pijama Takımı Erkek 319 TL
Pijama Takımı Kadın 299 TL
Bebek Flanel Çarşaf 129 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL
Bebek Odası Paspası ~70 cm 259 TL
BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm 799 TL
Tava ~26 cm 449 TL
Derin Tencere ~20 cm 699 TL
Tefal Servis Seti 5'li 279 TL
Kristal Tencere Çeşitleri ~1200 ml 42,50 TL
Stanley Outdoor Termos ~1,3 L 1.490 TL
6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm 249 TL
Bıçak Çeşitleri ~ 12 cm 109 TL
Rosery Pasta Tabağı ~ 19 cm 55 TL
Paşabahçe Rosery Sürahi ~ 1180 cc 149 TL
3'lü Rosery Su Bardağı ~ 270 cc 149 TL
6'lı Rosery Çay Bardağı 189 TL
BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Slikon Emzik 69 TL
Silver Biberon 199 TL
Gece&Gündüz Slikon Emzik 129 TL
Wee Baby Full Slikon Emzik 34,50 TL
Konak Tarağı 59,50 TL
Cam Biberon Seti 149 TL
Antikolik Akıtmaz Bardak 99 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL
Pipetli Bardak 119 TL
Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL
Meyve Süzgeci 55 TL
BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
1000 Parça Puzzle 179 TL
İnsan Anatomisi Maketi 299 TL
Mekanik Uçan Ejderha 549 TL
Küvette Bebek 139 TL
Nova Çocuk Sandalyesi 219 TL
Oyuncak Buhar Çıkaran Aslan 179 TL
Oyuncak Balyalı Traktör 249 TL
Harf ve Rakam Seti 199 TL
Işıklı Eğlenceli Çarklı Araba 149 TL
Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL
Manyetik Nokta Sanatı 299 TL
Oyuncak Dürbün 69 TL
Şövaleli Tuval 139 TL