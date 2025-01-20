BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler!

BİM market, 24 Ocak 2025 tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM markette uygulanan güncel indirimli ürünleri takip ediyor

Sude İnak Sude İnak
Yayınlanma: Güncellenme:
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 1

BİM 21 OCAK SALI AKTÜEL KATALOĞU


Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 93 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 50 TL

Saban Nohut 2,5 kg 118 TL

Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 134,50 TL

Kent Boringer Karbonat 1 kg 47,50 TL

Kilikya Beyaz Sirke 5 L 79,50 TL

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 158 TL

Sunar Mısır Yağı 5 L 279 TL

Birma Margarin Paket 4x250 g 59,50 TL

Dardanel Kalite Tonla Mısırlı Ton Balığı 39,50 TL

Gesaş Tahin 1000 g 119,50 TL

Koska Üzüm Pekmezi 1300 g 115 TL

Muhler %100 Nar Ekşisi 350 g 54,50 TL

1 10
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 2

BİM 21 OCAK SALI AKTÜEL KATALOĞU


Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 29,50 TL

Toblerone Sütlü Çikolata 100 g 55 TL

Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 g 39 TL

Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 g 21,50 TL

Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 119 TL

New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 g 55 TL

Ozmo Mini Yumurta 154 g 95 TL

Miskos Çekme Helva 49,50 TL

Juss Tea Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2,5 L 34,50 TL



2 10
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 3

BİM 21 OCAK SALI AKTÜEL KATALOĞU


Golden Rose Lip Gloss 105 TL

Maskara 99 TL

Pop Girls Çocuk Makyaj Seti 279 TL

Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti 135 TL

Naturalove Gözaltı Serumu 99 TL

Privacy Deodorant 200 ml 75 TL

Blume Kağıt Havlu 16'lı 129 TL

24'lü Belinno Delux Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 135 TL

Komili Islak Havlu 3x60’lı 39,50 TL

Molped Hijyenik Ped Süpernight 65 TL

Molped Günlük Hijyenik Ped Yoğun Koruma 69 TL

Ten Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap Kadın 189 TL

Termal Külotlu Çorap Kadın 119 TL

3'lü Kadın Soket Çorap 49 TL

Silikon Led Aydınlatma 275 TL

Palmolive Duş Jeli 650 ml 79 TL

Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 82,50 TL

Çocuk Saç Aksesuar Seti 199 TL

3 10
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 4

BİM 22 OCAK ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU


Keysmart No-Frost Buzdolabı KEY 490 20.990 TL

Keysmart No-Frost Buzdolabı KEY 430 16.990 TL

Keysmart Buzdolabı KEY 330 11.990 TL

Keysmart 8KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM 9.790 TL

Keysmart 8KG Çamaşır Makinesi Gri KEY 8002 12.790 TL

Keysmart 8KG Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 11.390 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 11.390 TL

4 10
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 5

BİM 22 OCAK ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU


Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL

Pirge Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL

Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL

Pirge 2’li Şef Bıçak Seti 699 TL

5 10
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 6

BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL

LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

Care Mi Diş Duş 999 TL

Dijital Smart Baskül 279 TL

Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL

Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL

Gece Lambası 49 TL

Powerbank 20.000 Mah 599 TL

Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

Gaming Mouse Pad 199 TL

Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL

Gaming Klavye 329 TL

6 10
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 7

BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Modanisa Şal 129 TL

Tunik Kadın 249 TL

Pantolon Kadın 249 TL

Polar Şal ~55x170 cm 99 TL

Termal Tayt 159 TL

Softy Tv Battaniye 389 TL

Dikiş İpi Seti 49,50 TL

Polar Gömlek Erkek 279 TL

Hırka Erkek 279 TL

Pijama Takımı Erkek 319 TL

Pijama Takımı Kadın 299 TL

Bebek Flanel Çarşaf 129 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL

Bebek Odası Paspası ~70 cm 259 TL

7 10
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 8

BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm 799 TL

Tava ~26 cm 449 TL

Derin Tencere ~20 cm 699 TL

Tefal Servis Seti 5'li 279 TL

Kristal Tencere Çeşitleri ~1200 ml 42,50 TL

Stanley Outdoor Termos ~1,3 L 1.490 TL

6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm 249 TL

Bıçak Çeşitleri ~ 12 cm 109 TL

Rosery Pasta Tabağı ~ 19 cm 55 TL

Paşabahçe Rosery Sürahi ~ 1180 cc 149 TL

3'lü Rosery Su Bardağı ~ 270 cc 149 TL

6'lı Rosery Çay Bardağı 189 TL



8 10
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 9

BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Slikon Emzik 69 TL

Silver Biberon 199 TL

Gece&Gündüz Slikon Emzik 129 TL

Wee Baby Full Slikon Emzik 34,50 TL

Konak Tarağı 59,50 TL

Cam Biberon Seti 149 TL

Antikolik Akıtmaz Bardak 99 TL

Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL

Pipetli Bardak 119 TL

Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL

Meyve Süzgeci 55 TL

9 10
BİM'de dev aktüel indirimleri! BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler! - Resim: 10

BİM 24 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


1000 Parça Puzzle 179 TL

İnsan Anatomisi Maketi 299 TL

Mekanik Uçan Ejderha 549 TL

Küvette Bebek 139 TL

Nova Çocuk Sandalyesi 219 TL

Oyuncak Buhar Çıkaran Aslan 179 TL

Oyuncak Balyalı Traktör 249 TL

Harf ve Rakam Seti 199 TL

Işıklı Eğlenceli Çarklı Araba 149 TL

Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL

Manyetik Nokta Sanatı 299 TL

Oyuncak Dürbün 69 TL

Şövaleli Tuval 139 TL

10 10
market gündem bim aktüel ürünler