Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Yapay zekâ destekli analiz ve deniz tabanı sensörleriyle Santorini çevresindeki on binlerce depremin nedeni ortaya çıktı: Magma hareketleri bölgedeki sismik aktivitenin ana tetikçisi olarak belirlendi.
Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde kaydedilen on binlerce depremin perde arkası aydınlatıldı. Almanya’daki Helmholtz Jeobilim Merkezi ve GEOMAR Okyanus Araştırmaları Merkezi öncülüğünde yürütülen çalışmada, yapay zekâ destekli veri analizi ve deniz tabanı sensörleri kullanılarak bölgedeki sismik hareketlilik detaylı biçimde haritalandırıldı.
MAGMA DEPREME YOL AÇTI
Araştırmaya göre, yer kabuğunun derinliklerinden yükselen yaklaşık 300 milyon metreküp magma, binlerce depreme yol açtı. Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, Santorini ve Kolumbo çevresindeki sismik hareketlilik, yapay zekâ destekli analizler ve deniz tabanı sensörleri sayesinde şimdiye kadar görülmemiş ayrıntılarla ortaya kondu.
KRİTİK ROL OYNAYACAK
Helmholtz Jeobilim Merkezi ve GEOMAR’ın ortak çalışmasıyla magma akışının zamanı, yönü ve hızı yüksek doğrulukla takip ediliyor. Elde edilen verilerin, bölgedeki volkanların gelecekteki aktivitelerinin izlenmesinde kritik rol oynayacağı vurgulanıyor.
ERZURUM’DAKİ DEPREM VE TEZCAN FAYI UYARISI
Erzurum’da gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Tezcan Fayı’nın devreye girmesi halinde depremlerin etkisinin daha büyük olabileceğine dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Aşkale olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kandilli, Aşkale’de 4,4 sığ deprem oldu. Deprem Kandilli Fay Zonu üzerinde. Bu zon 25-26 km uzunlukta, sağ yönlü yanal bir fay. Büyük depremler üretme kapasitesi yok. Ancak daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse iş değişir ve depremin boyutu artar” ifadelerini kullandı.