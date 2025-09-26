Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Aşkale olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kandilli, Aşkale’de 4,4 sığ deprem oldu. Deprem Kandilli Fay Zonu üzerinde. Bu zon 25-26 km uzunlukta, sağ yönlü yanal bir fay. Büyük depremler üretme kapasitesi yok. Ancak daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse iş değişir ve depremin boyutu artar” ifadelerini kullandı.