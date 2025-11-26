Böcek ailesinin ölüm nedeni ortaya çıktı: Otopsi raporu tamamlandı

Fatih’te yaşamını yitiren Böcek ailesiyle ilgili yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı.

Fatih’te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı.

Elde edilen raporda, ailenin ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olduğu tespit edildi.

Türkiye’yi derinden sarsan olayla ilgili çalışmalar sürerken, raporda ailenin ölümünün dış etkenli zehirlenme sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.

