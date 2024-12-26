Bu defa koliden maymun çıktı!
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen, teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koli x-ray cihazından geçirilirken, içerisinde beslenmesi yasak olan 'Rhesus' türü maymun olduğunu fark edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bugün Ankara'dan gelen otobüsle gönderilen koli, teslim alınmayınca görevliler otogarın emanet odasına götürdü.
Bina dışındaki gelen yolcu peronundan otogar içerisine götürülen koli, x-ray cihazından geçirildi.
Girişteki görevliler koli içerisinde ahşap delikli kutuda maymun olduğunu fark etti.
GELEN OTOBÜSÜ KAÇIRINCA YAKALANDI
Bir süre sonra M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi.
Ankara'dan gelen ve perondan ayrılan otobüsün geliş saatini karıştırınca kolinin emanete bırakıldığını düşünen M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı.
M.K., tutanak hazırlayan görevlilere, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini, kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini anlattı.
Görevliler, 'Rhesus' türü yavru maymunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.