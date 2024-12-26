Bu defa koliden maymun çıktı!

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen, teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koli x-ray cihazından geçirilirken, içerisinde beslenmesi yasak olan 'Rhesus' türü maymun olduğunu fark edildi.

Sude İnak Sude İnak
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Bu defa koliden maymun çıktı! - Resim: 1

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bugün Ankara'dan gelen otobüsle gönderilen koli, teslim alınmayınca görevliler otogarın emanet odasına götürdü.

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Bu defa koliden maymun çıktı! - Resim: 2

Bina dışındaki gelen yolcu peronundan otogar içerisine götürülen koli, x-ray cihazından geçirildi.

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Bu defa koliden maymun çıktı! - Resim: 3

Girişteki görevliler koli içerisinde ahşap delikli kutuda maymun olduğunu fark etti.

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Bu defa koliden maymun çıktı! - Resim: 4

GELEN OTOBÜSÜ KAÇIRINCA YAKALANDI

Bir süre sonra M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. 

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Bu defa koliden maymun çıktı! - Resim: 5

Ankara'dan gelen ve perondan ayrılan otobüsün geliş saatini karıştırınca kolinin emanete bırakıldığını düşünen M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı. 

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Bu defa koliden maymun çıktı! - Resim: 6

M.K., tutanak hazırlayan görevlilere, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini, kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini anlattı. 

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Bu defa koliden maymun çıktı! - Resim: 7

Görevliler, 'Rhesus' türü yavru maymunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.

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