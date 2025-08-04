Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz

TAPUNUZU KİLİTLEMEK E-DEVLET'TEN MÜMKÜN



Bu büyük riske karşı devletin sunduğu etkili ve ücretsiz bir çözüm var: “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi”. Bu özellik sayesinde taşınmazınızın tapu kaydına bir güvenlik şerhi ekleniyor ve sizin izniniz olmadan hiçbir işlem yapılamıyor.