Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz

Son dönemlerde artan dijital dolandırıcılık olayları, tapu sahipleri için büyük bir risk oluşturuyor. Kimlik bilgileriniz çalınırsa eviniz, arsanız ya da dükkanınız sizden habersiz satılabilir. E-Devlet üzerinden sadece birkaç dakikada alabileceğiniz ücretsiz bir önlemle bu riski ortadan kaldırın.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz - Resim: 1

Son günlerde sahte diploma skandalları ve Milli Emlak gibi kurumlara sızılarak bilgilerin değiştirildiği olaylar, kişisel verilerin güvenliğine dair ciddi endişeleri beraberinde getirdi.

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Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz - Resim: 2

Karar Gazetesi'ne göre, kimlik bilgilerinin çalınması durumunda kötü niyetli kişiler tapu dairelerinde sahte belgelerle işlem yapabiliyor. Bu da taşınmaz malınızın sizin haberiniz olmadan satılması ya da devredilmesi gibi kabus senaryolarına yol açabilir.

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Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz - Resim: 3

TAPUNUZU KİLİTLEMEK E-DEVLET'TEN MÜMKÜN

Bu büyük riske karşı devletin sunduğu etkili ve ücretsiz bir çözüm var: “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi”. Bu özellik sayesinde taşınmazınızın tapu kaydına bir güvenlik şerhi ekleniyor ve sizin izniniz olmadan hiçbir işlem yapılamıyor.

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Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz - Resim: 4

TAPUNUZA GÜVENLİK ŞERHİ KOYMAK İÇİN 3 BASİT ADIM

1. e-Devlet'e giriş yapın:
TC kimlik numaranız ve şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresine girin.

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Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz - Resim: 5

2. Web Tapu hizmetine geçin:
Arama çubuğuna “Web Tapu” yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetine tıklayın.

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Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz - Resim: 6

3. Beyan işlemlerini seçin:
Sol menüde yer alan “Beyan İşlemleri” sekmesine tıklayın ve “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” seçeneğini seçin. Adınıza kayıtlı taşınmazlar için bu beyanı aktif hale getirin.

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Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz - Resim: 7

BU İŞLEM NE SAĞLIYOR?

“İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” şerhi, tapunuza sizin rızanız ve bilginiz olmadan herhangi bir işlem (satış, ipotek, devir vb.) yapılmasını engelliyor. Tapu müdürlüğü bu güvenlik beyanını sistemde görerek işlemi durduruyor. 

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Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz - Resim: 8

Herhangi bir işlem yapılabilmesi için bu şerhin sizin tarafınızdan tekrar kaldırılması gerekiyor.

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