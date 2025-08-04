Bu önlemi almayanlar riskte! Bir sabah uyanıp evinizi başkasının üstüne kayıtlı görebilirsiniz
Son dönemlerde artan dijital dolandırıcılık olayları, tapu sahipleri için büyük bir risk oluşturuyor. Kimlik bilgileriniz çalınırsa eviniz, arsanız ya da dükkanınız sizden habersiz satılabilir. E-Devlet üzerinden sadece birkaç dakikada alabileceğiniz ücretsiz bir önlemle bu riski ortadan kaldırın.
Son günlerde sahte diploma skandalları ve Milli Emlak gibi kurumlara sızılarak bilgilerin değiştirildiği olaylar, kişisel verilerin güvenliğine dair ciddi endişeleri beraberinde getirdi.
Karar Gazetesi'ne göre, kimlik bilgilerinin çalınması durumunda kötü niyetli kişiler tapu dairelerinde sahte belgelerle işlem yapabiliyor. Bu da taşınmaz malınızın sizin haberiniz olmadan satılması ya da devredilmesi gibi kabus senaryolarına yol açabilir.
TAPUNUZU KİLİTLEMEK E-DEVLET'TEN MÜMKÜN
Bu büyük riske karşı devletin sunduğu etkili ve ücretsiz bir çözüm var: “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi”. Bu özellik sayesinde taşınmazınızın tapu kaydına bir güvenlik şerhi ekleniyor ve sizin izniniz olmadan hiçbir işlem yapılamıyor.
TAPUNUZA GÜVENLİK ŞERHİ KOYMAK İÇİN 3 BASİT ADIM
1. e-Devlet'e giriş yapın:
TC kimlik numaranız ve şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresine girin.
2. Web Tapu hizmetine geçin:
Arama çubuğuna “Web Tapu” yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetine tıklayın.
3. Beyan işlemlerini seçin:
Sol menüde yer alan “Beyan İşlemleri” sekmesine tıklayın ve “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” seçeneğini seçin. Adınıza kayıtlı taşınmazlar için bu beyanı aktif hale getirin.
BU İŞLEM NE SAĞLIYOR?
“İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” şerhi, tapunuza sizin rızanız ve bilginiz olmadan herhangi bir işlem (satış, ipotek, devir vb.) yapılmasını engelliyor. Tapu müdürlüğü bu güvenlik beyanını sistemde görerek işlemi durduruyor.
Herhangi bir işlem yapılabilmesi için bu şerhin sizin tarafınızdan tekrar kaldırılması gerekiyor.