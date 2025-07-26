Bu otomobilin fiyatı sadece 500 bin TL! BYD ve Chery’ye yeni rakip geldi

KAMERA VE RADAR TEKNOLOJİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR



Aracın standart versiyonunda 5 kamera ve 12 ultrasonik radar bulunuyor. Üst donanım seçeneklerinde ise 10 kameraya kadar yükselen sistem, 3 mm dalga radarı ve bir Lidar sensörünü de içeriyor. Bu da otomatik sürüş özelliklerinin desteklenebileceği anlamına geliyor.