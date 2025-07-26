Bu otomobilin fiyatı sadece 500 bin TL! BYD ve Chery’ye yeni rakip geldi
Uygun fiyatlı Çinli otomobillere bir yenisi daha eklendi. Sadece 12.500 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken yeni sedan model, sahip olduğu gelişmiş donanımlarla sınıf atlatıyor.
ÇİNLİLER DURMUYOR: YENİ SEDAN YALNIZCA 500 BİN TL
Uygun fiyatlı model piyasayı sarsmaya hazırlanıyor
Çin menşeli yeni bir otomobil modeli, yalnızca 12.500 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Türk lirası karşılığı yaklaşık 500 bin TL olan bu sedan, BYD ve Chery gibi markalara doğrudan rakip olabilecek potansiyele sahip.
KAMERA VE RADAR TEKNOLOJİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Aracın standart versiyonunda 5 kamera ve 12 ultrasonik radar bulunuyor. Üst donanım seçeneklerinde ise 10 kameraya kadar yükselen sistem, 3 mm dalga radarı ve bir Lidar sensörünü de içeriyor. Bu da otomatik sürüş özelliklerinin desteklenebileceği anlamına geliyor.
Yüksek teknoloji – düşük fiyat formülüyle pazarı zorluyorlar
Yeni sedan modeli, Çinli markaların global pazardaki stratejisini sürdürüyor: gelişmiş donanım, agresif fiyat. Bu strateji Türkiye gibi fiyat duyarlı pazarlarda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
500 bin TL’lik etiket, Türkiye’deki birçok yerli üretim aracın altında kalıyor. Eğer bu model Türkiye pazarına giriş yaparsa, özellikle sedan segmentinde rekabeti büyük ölçüde kızıştırabilir.