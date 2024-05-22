Büyük İstanbul depreminde en riskli 15 ilçe belli oldu! Dikkat! Bu ilçelerde zemin sıvılaşması oldukça fazla
İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi risk altında olan ilçeler ortaya çıktı. Zemin sıvılaşmasının dikkate alındığı çalışmanın ardından ilçelerin isimleri listelendi. İşte İstanbul'da deprem riski en yüksek seviyede olan o ilçeler...
2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından, yıllardır beklenen büyük İstanbul depremi gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Milyonlarca insanın yaşadığı megakentte meydana gelebilecek muhtemel bir büyük depremin yaratacağı yıkım ise korkulan boyutun üstünde olabilir.
Deprem uzmanlarından İstanbul ile ilgili sık sık uyarılar gelirken depremin ne zaman olacağı ile ilgili çeşitli tahminler de yapılıyor. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra İstanbul'da 2050 yılına kadar büyük bir depremin meydana gelme ihtimalinin yüzde 60'ların üzerinde olduğu ifade edilmişti.
İstanbul'da beklenen olası büyük depremin hangi ilçeyi ne kadar etkileyeceği ise uzun süredir tartışılan konuların başında geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaptığı çalışmalar neticesinde zemin sıvılaşmasına göre İstanbul depremi için en riskli 15 ilçeyi sıraladı.
Peki İstabul'da meydana gelebilecek olası bir büyük depremde en çok hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangileri? İstanbul'da depremin en çok etkleyeceği ilçeler şu şekilde sıralandı: