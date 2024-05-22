Büyük İstanbul depreminde en riskli 15 ilçe belli oldu! Dikkat! Bu ilçelerde zemin sıvılaşması oldukça fazla

Deprem uzmanlarından İstanbul ile ilgili sık sık uyarılar gelirken depremin ne zaman olacağı ile ilgili çeşitli tahminler de yapılıyor. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra İstanbul'da 2050 yılına kadar büyük bir depremin meydana gelme ihtimalinin yüzde 60'ların üzerinde olduğu ifade edilmişti.