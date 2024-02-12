Büyükerşen'den skandal ifadeler: Osmanlı seferlerinin 'hanım almak için' yapıldığını söyledi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, seçim bürosu açılışında Osmanlı'yı hedef aldı. Osmanlı seferlerinin "hanım almak için" yapıldığını söyleyen Büyükerşen'in sözleri tepki topladı:



- Ne zaman şehzadelerden birine hanım alacaklar veya padişahlardan birisinin karısı öldü yeni bir karı alacaklar hemen Avrupa'ya sefer yapıyorlar beyaz tenli mavi gözlü olacak diye.

Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Emek mahallesinde CHP seçim bürosu açılışında konuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Osmanlı İmparatorlarını hedef alan skandal sözler sarfetti:

- Ne zaman şehzadelerden birine hanım alacaklar veya padişahlardan birisinin karısı öldü yeni bir karı alacaklar hemen Avrupa'ya sefer yapıyorlar beyaz tenli mavi gözlü olacak diye.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Büyükerşen'in sözlerine tepki göstererek "Terbiyesizliktir, tüm Eskişehir'den ve Türk halkından özür dilemesini istiyorum" ifadelerini kullandı: