Canlı yayındaki iddialar gündem olmuştu: Güllü’nün çocukları hem Kobra Murat’a hem patronuna suç duyurusunda bulundu
Balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, çocukları Kobra Murat ve annelerinin patronu Ferdi Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ünlü şarkıcı Güllü’nün evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Güllü’nün çocukları Tuğberk Yağız ve Tuğyan Ülkem Gülter, olayla ilgili yapılan açıklamalardan rahatsız olduklarını belirterek harekete geçti. Kardeşler, geçtiğimiz günlerde Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi de annelerinin iş ilişkisi içinde bulunduğu Ferdi Aydın için savcılığa başvuru yapıldı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılan Ferdi Aydın, Güllü’nün ölümüne ilişkin dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. “Ortada parçalanmış bir aile var” diyen Aydın, Güllü’nün düşmeden önce “aşağı atla” denilerek yönlendirildiğini iddia etmişti. Ayrıca gizli bir ses kaydının varlığından söz ederek olayın planlı olabileceğini öne sürmüştü.
Ferdi Aydın, canlı yayında Güllü’nün kızıyla ilgili de gündem yaratan sözler sarf etmişti. Aydın, kızın “annemden nefret ediyorum, bazen öldürmek istiyorum” dediğini iddia ederek olayın aile içi çatışmalardan kaynaklandığını savundu. Bu açıklamalar hem kamuoyunda hem de Güllü’nün yakınlarında tepkiyle karşılandı.
Güllü’nün çocukları, söz konusu açıklamaları “asılsız” ve “kişilik haklarını zedeleyici” olarak niteleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kardeşler, “Annemizin hatırasına saygısızlık yapılıyor, gerçeği yansıtmayan ifadelerle karalamaya çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.
Yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyu, hem Aydın’ın açıklamaları hem de çocukların suç duyurusu sonrası dosyanın nasıl ilerleyeceğine odaklandı. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni bir yön kazanması bekleniyor.