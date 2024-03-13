Celal Şengör deprem için uyardı: “Bu bölüm tamamen gidecek!”
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, depreme dair önemli açıklamalarda bulundu. Şengör “Bu bölüm tamamen gidecek!” dedi. İşte detaylar…
Prof. Dr. Celal Şengör'ün beklenen büyük Marmara depremine ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Independent Türkçe’ye konuşan Şengör, Marmara Denizi’nde 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde deprem olabileceğini ifade etti.
Şengör, "Bizim beklediğimiz 7,2 ile 7,4 diyorlar ama 7,6 olabilir bu. Yani "7,2 ve 7,4 arası" denmesinin sebebi bu Silivri'den itibaren kırılmaya başlayıp İzmit'e doğru gelişebilir. Hemen arkasından Tekirdağ'a doğru giden kol da kırılabilir" uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Şengör büyük depremin, hem İstanbul'u hem de Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinde yıkım yapacağını ve Türkiye’nin bağımsızlığını kaybedebileceğini ifade etti. Şengör'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bizim beklediğimiz 7,2 ile 7,4 diyorlar ama 7,6 olabilir bu. Yani "7,2 ve 7,4 arası" denmesinin sebebi bu Silivri'den itibaren kırılmaya başlayıp İzmit'e doğru gelişebilir. Hemen arkasından Tekirdağ'a doğru giden kol da kırılabilir. Çift deprem 1766'da böyle olmuştur.