Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu.