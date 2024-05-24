Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber. İşte detaylar...
# cem yılmaz # ahu yağtu # nafaka
Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşanan Cem Yılmaz, oğlu Kemal için 10 bin dolar vermeyi kabul etmişti.
Dolar kurunun artmasıyla beraber mahkemeye başvuruda bulunan Yılmaz'a kötü haber geldi.
40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını verdi.
Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu.