Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber. İşte detaylar...

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Editör: Yağmur Biçen
Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber - Resim: 1

Ahu Yağtu ile 2013 yılında boşanan Cem Yılmaz, oğlu Kemal için 10 bin dolar vermeyi kabul etmişti.

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Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber - Resim: 2

Dolar kurunun artmasıyla beraber mahkemeye başvuruda bulunan Yılmaz'a kötü haber geldi. 

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Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber - Resim: 3

40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını verdi. 

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Cem Yılmaz'a Yargıtay'dan kötü haber - Resim: 4

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu. 

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