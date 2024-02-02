CHP'de adaylık krizi durmuyor



CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, yerel seçimler için aday olmayacağının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kendisine söylendiğini açıkladı.



Keskin açıklamasında temayül yoklamasının ve anket sonuçlarının göz önüne alınmayarak yapıldığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ön seçim" vaatlerin boşa çıktığını vurguladı.



Kısa bir süre önce benzer açıklama Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den de gelmişti. İlgezdi, 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmeyeceğini 26 Ocak Cuma günü İmamoğlu’nun makamında öğrendiğini söylemişti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den habersiz, PM'den önce İmamoğlu’nun görüştüğü ortaya çıkan 3’üncü belediye başkanı da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç oldu.