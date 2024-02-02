CHP'de adaylık krizi durmuyor

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin istifasının ardından ilk açıklama Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'den geldi. Keskin, 2024 yerel seçimleri için aday olmayacağını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Parti Meclisi toplantısı öncesi öğrendiğini açıkladı.

CHP'de adaylık krizi durmuyor
Son Güncelleme:


CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, yerel seçimler için aday olmayacağının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kendisine söylendiğini açıkladı.

Keskin açıklamasında temayül yoklamasının ve anket sonuçlarının göz önüne alınmayarak yapıldığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ön seçim" vaatlerin boşa çıktığını vurguladı.

Kısa bir süre önce benzer açıklama Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den de gelmişti. İlgezdi, 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmeyeceğini 26 Ocak Cuma günü İmamoğlu’nun makamında öğrendiğini söylemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den habersiz, PM'den önce İmamoğlu’nun görüştüğü ortaya çıkan 3’üncü belediye başkanı da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç oldu.

Tarihi uzay misyonu tamamlanıyorTarihi uzay misyonu tamamlanıyorBilim ve Teknoloji
# chp # yerel seçim
Çok Okunanlar
Alev Alatlı hayatını kaybetti
Alev Alatlı hayatını kaybetti
Tıra hemzemin geçitte tren çarptı!
Tıra hemzemin geçitte tren çarptı!
2 Şubat 2023 Resmi Gazete Kararları
2 Şubat 2023 Resmi Gazete Kararları
Emekliler dikkat! Emekli ikramiyesinde detaylar...
Emekliler dikkat! Emekli ikramiyesinde detaylar...
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha!
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha!
Öne Çıkanlar Vatan Partisi İstanbul'un gerçek sorunlarına çözüm olma yolunda! - İbrahim Okan Özkan Vatan Partisi İstanbul'un gerçek sorunlarına çözüm olma yolunda! - İbrahim Okan Özkan İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı