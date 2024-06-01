Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 milletlerarası anlaşmayı onayladı! İşte o anlaşmaların ayrıntıları

Ankara'da 22 Aralık 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması" hakkındaki karara göre inşaat işleri alanında dayanıklılığı sağlamak için taraflar, hakkaniyet, fayda ve mütekabiliyet esasına dayanarak bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını kapsayan özel programlar ve projeler çerçevesinde işbirliği yapacak.