Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 milletlerarası anlaşmayı onayladı! İşte o anlaşmaların ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 milletlerarası anlaşmayı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki anlaşmaların detayları neler? Anlaşmalar neleri kapsıyor? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 13 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Milletlerarası anlaşmaların ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Anlaşmaların detayları neler? Anlaşmalar neleri kapsıyor? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o anlaşmalar...
Ankara'da 22 Aralık 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması" hakkındaki karara göre inşaat işleri alanında dayanıklılığı sağlamak için taraflar, hakkaniyet, fayda ve mütekabiliyet esasına dayanarak bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını kapsayan özel programlar ve projeler çerçevesinde işbirliği yapacak.
13 Kasım 2023'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması" hakkındaki karar da iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin güçlendirileceği alanları belirliyor.
18 Ağustos 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması" hakkındaki karara göre taraflar, iki ülkenin kültür ve sanat kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek hususunda çaba sarf edecek.