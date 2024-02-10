Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar'da hedefi açıkladı! Günlük 100 bin varil petrol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şehre gelişimizden itibaren bizleri hasretle bağrına basan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Görüyorum ki miting alanımız büyümüş, genişlemiş. Yeni meydanımız maşallah şehrimize de çok yakışmış. Ama Zonguldak'la aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Allah hepinizden, tüm Zonguldak'tan razı olsun diyorum. Evvelalllah siz bize böyle samimiyetle sahip çıktığınız müddetçe bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.

Zonguldaklı kardeşlerimiz bizim yanımızda dağ gibi durduğu sürece Türkiye Yüzyılı'nın inşasını kimse engelleyemez. Zonguldak, bizim yoldaşımız olduğu müddetçe ne FETÖ'cü hainlerin ne DEAŞ'lı canilerin ne PKK'lı alçakların ne de DHKP-C'lilerin tehditleri bize sökmez. Ne diyor şair, "Cehennem olan gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz, cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz."

Zonguldaklı kardeşlerimizle bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Elbette bunun için şu ilkelerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle kimse bize zincir vuramaz, bizim önümüzü kesemez, hedeflerimize ulaşmaktan bizi geri bırakamaz. Rabbim dirliğimizi, şu beraberliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Her birinize meydanlara sığmayan şu büyük aşkınız için en içten şükranlarımı sunuyorum.

Şehrimize en son bundan sadece 9 ay önce, 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz Doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Filyos'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani, vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.

Sadece bununla da yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan, parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.

Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı, bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla müjdeye dikkat, 35 bin varili geçti.

Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Azmeden Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyen, bu neticeyi yakalar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça çok daha fazlasını bulacağız. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem maden hem de doğalgazda milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz. Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmasının engellenmesine bir daha asla müsaade etmeyeceğiz.

Zonguldak'ın bizim gönül dünyamızda müstesna bir yeri var. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren Zonguldak'ın yürekli, mert ve çalışkan insanlarını Allah için seviyoruz. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde miting maratonumuzu Zonguldak'tan başlatıyoruz. Bugün bu ilk mitingim. Zonguldak'ta bismillah dedikten sonra yolumuza yarın Tekirdağ'da devam edeceğiz. Ardından da mümkün olan en fazla sayıda ilimizle kucaklaşacağız.

Bugün aynı zamanda Zonguldak'a aşkla hizmet edecek belediye başkan adaylarımızı sizlere takdim edeceğim. Zonguldak, bizim eser ve hizmet siyasetimizi çok iyi bilen bir şehrimizdir. Gerek hükümet olarak gerekse mahalli idarelerde Zonguldak'ı hepsi birbirinden önemli yatırımlar kazandırdık. Birazdan özetin özeti mahiyetinde hizmetlerimizi sizinle paylaşacağım ama bundan önce Zonguldak'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum.

Ülke olarak geçen sene mayıs ayında kritik bir seçim yaşadık. Bu seçimlerde sadece karşımızdaki adayla ve ittifakla rekabet etmedik. Bununla birlikte Kandil'den Pensilvanya'sına seçimleri yönlendirmeye çalışan şer odaklarıyla da mücadele ettik. Maalesef Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara, işbirliklerine, itibar suikastına imza attılar. Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını ve stratejik kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin de desteğiyle bu kirli plana geçit vermedik.

İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında Zonguldak halkına bize olan teveccühleri, güvenleri ve vefaları için buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu bilmenizi isterim. Siz bizi nasıl bağrınıza bastıysanız biz de sizin emanetinize asla gölge düşürmeyeceğiz.

Kara elmas diyarını her alanda daha da geliştirmek, kalkındırmak, bayındır hale getirmek için gece gündüz koşturacağız. Bundan en küçük bir şüpheniz olmasın. Tabii Zonguldak milli iradenin değil, milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu milletçe asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz, enkazların altından o depremdeki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular. Bu madenci kardeşlerime şahsım, ailem, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

Bir cana daha ulaşmak, bir canı daha kurtarmak, milletimize güzel bir haber verebilmek için çoğu zaman canlarını tehlikeye attılar. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim gayretlerinizi daim eylesin. Biliyorsunuz son bir haftadır deprem bölgesindeydim. Sırasıyla Hatay'ı, Gaziantep'i, Maraş'ı, Urfa'yı, Adıyaman'ı ziyaret ettim. Hem depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik hem de inşası tamamlanan deprem konutlarını hak sahiplerine teslim ettik. Asrın felaketinin üstesinden hamdolsun asrın birlikteliği ile geliyoruz. Konutların, köy evlerinin, ticarethanelerin ve depremde zarar gören diğer yapıların, hastanelerin açılışlarını yaptık. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana ve yaraları sarana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Bu haftaki ziyaretimizde bir kez daha gördük ki imdadına koştukları kardeşlerimiz, Zonguldaklı madencilerin fedakarlıklarını asla unutmuyor. Bu vesileyle depremlerde, sellerde, tabii afetlerde ve maden kazalarında vefat eden kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. Mevla ülkemizi ve milletimizi görünür görünmez her türlü kazadan, beladan, musibetten muhafaza buyursun.

Bizim de aynamız, referansımız işimizdir, hizmetlerimizdir, eserlerimizdir. Biz meydanlarda kurusıkı atıp, bolca vaat dağıtıp, göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Bizler ahdine, kavline ve milletine verdiği sözlere sadık olan bir hükümetiz. Her zaman söylüyorum, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başını çektiği muhalefetten ayıran temel vasfımız işte budur. Onlar çok az iş ama bol bol şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle konuşuruz, icraatlarımızla konuşuruz, projelerimizle konuşuruz, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak bizim için iftihar vesilesidir.

Hatırlarsanız 20 Nisan'da şehrimize geldiğimizde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2000 işçi alacağımızın sözünü vermiştik. Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere toplam 2000 işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık. Gerekli evrakları ve eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz peyderpey şu anda işbaşı yapıyor. İnşallah bundan sonra da Zonguldak'ın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz.

Son 21 yılda şehrimize kazandırdığımız yatırımları zaten sizler çok iyi biliyorsunuz.