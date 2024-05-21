Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa ile ilgili "yamalı bohça" benzetmesi

Danıştay'ın 156. kuruluş yıl dönümünde Danıştay mensupları ve idari yargı camiasıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adliyenin kapısını, adaletin kapısı haline dönüştürmek için son 21 yılda pek çok adım attıklarını ifade etti.

Hükümetleri döneminde, milletin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklileri ile mevcut Anayasa'nın kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili çağrıda bulundu.