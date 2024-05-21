Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa ile ilgili "yamalı bohça" benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 1982 Anayasası ile ilgili "yamalı bohça" benzetmesi yapan Erdoğan, "Türk demokrasisi, yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yeni anayasa ile ilgili de önemli ifadelerde bulundu.
Danıştay'ın 156. kuruluş yıl dönümünde Danıştay mensupları ve idari yargı camiasıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adliyenin kapısını, adaletin kapısı haline dönüştürmek için son 21 yılda pek çok adım attıklarını ifade etti.
Hükümetleri döneminde, milletin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklileri ile mevcut Anayasa'nın kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:
- Yamalı bohçaya dönüşen 1982 Anayasası ile ağır aksak bugünlere kadar gelebildik. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, üzülerek ifade ediyorum, darbe anayasasıyla karşıladık ve geçirdik. Bunu, Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim. Ne yaparsak yapalım, Anayasa'ya darbecilerin zerk ettiği vesayetçi ruhu ortadan kaldıramadık. Karşımızda insicamı bozulmuş, bütünlüğü kaybolmuş, ileri demokrasi ve radikal vesayetin izlerini aynı anda taşıyan bir anayasa bulunuyor. Bu hakikati sadece biz değil, hukukçular da sık sık ifade ediyor.
- Gelinen aşamada şunu çok net görebiliyoruz; mevcut Anayasa'nın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. Muhalif, muvafık fark etmeksizin 85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz, bunu kendimiz için istemiyoruz, Türkiye'nin buna ihtiyacı var, Milletimizin buna ihtiyacı var. Gelecek nesiller özgürlükçü bir anayasayla yönetilmeyi hak etmektedir. Siyaset kurumu, sivil anayasa yapabilecek kudrete, toplumsal teslimiyete ve temsiliyete, olgunluğa sahiptir. Türk demokrasisi yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır.
Danıştay programı ve ardından Meclis grup toplantılarında yeni anayasaya dair perspektiflerini ortaya koyduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni anayasa sadece siyasetin konusu da değildir. Sivil toplumun, akademinin, baroların, gazetecilerin ve darbelerin mağdur ettiği tüm kesimlerin de süreci sahiplenmesini arzu ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin müreffeh geleceği için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı4 4