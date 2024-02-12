Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarından detaylar şöyle:

- MGK'nın ocak ayı toplantısında hem 2023'ün muhasebesini yaptık hem de sınır ötesi operasyonlarımızın kapsamlı bir değerlendirmesini yaptık" diyen Erdoğan "Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme çalışmasıyla ile terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıdır. Iraklı kardeşlerimizden haklı beklentimiz, ülke topraklarının Türkiye'ye yönelik eylemlerde bir üs olarak kullanımına izin vermemeleridir. Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir. Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız. Türkiye güney sınırlarında ne olursa olsun bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir. Teröristleri nerede bulursak kafalarını ezeceğiz. Bu amaçla oluşturulan alt yapıları imha etmeyi sürdüreceğiz.