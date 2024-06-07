Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Atama ve görevden alma kararları merak edilmeye başlandı. Yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de de yayımlandı. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni atama ve görevden alma kararları internet ve sosyal medyada araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği son atamalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla son olarak 4 ilin milli eğitim müdürlüklerine yönelik görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi. Söz konusu atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı.
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman Cebeci atandı.