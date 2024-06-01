Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Mayıs Cuma tarihinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında ve bazı kurum ve kuruluşlarda yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleşmişti. Konuyla ilgili kararlar Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.