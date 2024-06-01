Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklarda yeni atama ve görevden almalar gerçekleşti. Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki atanan ve görevden alınan isimler kim? İşte detaylar...
Bazı bakanlıklara ve kurumlara zaman zaman çeşitli atamalar ve görevden almalar gerçekleştiriliyor. Çoğunlukla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla gerçekleştirilen bu atamalar ve görevden almalar vatandaşlar tarafından da merak ediliyor.
31 Mayıs Cuma tarihinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında ve bazı kurum ve kuruluşlarda yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleşmişti. Konuyla ilgili kararlar Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.
Son olarak bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı bakanlıklara ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine yeni atamalar ve görevden almalar yapıldı. Kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atandı.