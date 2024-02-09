DEM Parti'nin Apo posterine Türk Gençliği geçit vermedi! TGB o pankartı yerinden söktü attı!
Türkiye Gençlik Birliği, Adana'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterine geçit vermedi. TGB üyeleri, DEM Partililerin astığı pankartı yerinden kaldırarak yerine "PKK'nın kökü kazınacak! HDP/DEM Parti kapatılacak. Türk Gençliği burada" yazılı pankart astı.
DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri, Seyhan'da bir köprüye terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, o posteri asıldığı köprüden kaldırdı. Terörist başının kaldırılan posterinin yerine, "PKK'nın kökü kazınacak! HDP/DEM Parti kapatılacak. Türk Gençliği burada" yazılı pankart asan TGB'den yapılan açıklamada, "TGB var olduğu sürece PKK'ya özgürlük yok!" ifadeleri kullanıldı. İşte o paylaşım:
"TGB var olduğu sürece PKK'ya özgürlük yok! PKK'NIN KÖKÜ KAZINACAK HDP/DEM PARTİ KAPATILACAK! TÜRK GENÇLİĞİ BURADA"
TGB var olduğu sürece PKK'ya özgürlük yok!— TGB (@genclikbirligi) February 9, 2024
PKK'NIN KÖKÜ KAZINACAK
HDP/DEM PARTİ KAPATILACAK!
TÜRK GENÇLİĞİ BURADA🇹🇷@tgbadana01 https://t.co/OyvgGq1PTS pic.twitter.com/DSo0LsdNLT