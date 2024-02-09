DEM Parti'nin Apo posterine Türk Gençliği geçit vermedi! TGB o pankartı yerinden söktü attı!

Türkiye Gençlik Birliği, Adana'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterine geçit vermedi. TGB üyeleri, DEM Partililerin astığı pankartı yerinden kaldırarak yerine "PKK'nın kökü kazınacak! HDP/DEM Parti kapatılacak. Türk Gençliği burada" yazılı pankart astı.

DEM Parti'nin Apo posterine Türk Gençliği geçit vermedi! TGB o pankartı yerinden söktü attı!
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DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri, Seyhan'da bir köprüye terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, o posteri asıldığı köprüden kaldırdı. Terörist başının kaldırılan posterinin yerine, "PKK'nın kökü kazınacak! HDP/DEM Parti kapatılacak. Türk Gençliği burada" yazılı pankart asan TGB'den yapılan açıklamada, "TGB var olduğu sürece PKK'ya özgürlük yok!" ifadeleri kullanıldı. İşte o paylaşım:

"TGB var olduğu sürece PKK'ya özgürlük yok! PKK'NIN KÖKÜ KAZINACAK HDP/DEM PARTİ KAPATILACAK! TÜRK GENÇLİĞİ BURADA"
# türkiye gençlik birliği # tgb # abdullah öcalan # DEM Parti
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