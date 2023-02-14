Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni hava tahminleri yayınlandı. Peki, deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak, kaç derece? İşte son tahminler...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesi hava tahmini raporunu yayınladı. Deprem bölgesi 10 ilin hava durumu dereceleri merak ediliyor. İşte son tahminler...
15 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ DEPREM BÖLGESİNDEKİ HAVA DURUMU
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
Salı Az Bulutlu -5°C 8°C
Çarşamba Çok Bulutlu -1°C7°C
Perşembe Parçalı Bulutlu -3°C 7°C
Cuma Puslu -2°C8°C
Cumartesi Puslu 1°C 9°C
ADANA HAVA DURUMU
Salı Az Bulutlu 2°C 13°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu 2°C 13°C
Perşembe Az Bulutlu 4°C 13°C
Cuma Az Bulutlu 2°C 14°C
Cumartesi Az Bulutlu 4°C 16°C
ADIYAMAN HAVA DURUMU
Salı Parçalı Bulutlu -4°C 6°C
Çarşamba Az Bulutlu -5°C 6°C
Perşembe Az Bulutlu -3°C 5°C
Cuma Az Bulutlu -5°C 6°C
Cumartesi Az Bulutlu -2°C 8°C