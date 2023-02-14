Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni hava tahminleri yayınlandı. Peki, deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak, kaç derece? İşte son tahminler...

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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? - Resim: 1 1 11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesi hava tahmini raporunu yayınladı. Deprem bölgesi 10 ilin hava durumu dereceleri merak ediliyor. İşte son tahminler...

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? - Resim: 2 2 11

15 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ DEPREM BÖLGESİNDEKİ HAVA DURUMU

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU 

Salı Az Bulutlu -5°C 8°C

Çarşamba Çok Bulutlu -1°C7°C

Perşembe Parçalı Bulutlu -3°C 7°C

Cuma Puslu -2°C8°C

Cumartesi Puslu 1°C 9°C

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? - Resim: 3 3 11

ADANA HAVA DURUMU 


Salı Az Bulutlu 2°C 13°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 2°C 13°C

Perşembe Az Bulutlu 4°C 13°C

Cuma Az Bulutlu 2°C 14°C

Cumartesi Az Bulutlu 4°C 16°C

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? - Resim: 4 4 11

ADIYAMAN HAVA DURUMU 


Salı Parçalı Bulutlu -4°C 6°C

Çarşamba Az Bulutlu -5°C 6°C

Perşembe Az Bulutlu -3°C 5°C

Cuma Az Bulutlu -5°C 6°C

Cumartesi Az Bulutlu -2°C 8°C